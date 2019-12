Calciomercato Milan – Donnarumma, si tratta con Raiola per il rinnovo

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, in casa Milan tiene banco il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Tutto dipenderà dalla richieste del portiere e da quelle di Mino Raiola, ma tutte le parti in causa sembrano intenzionate a prolungare: i rossoneri vogliono che Gigio resti, ma la trattativa è comunque piuttosto complicata.

A tal proposito nella giornata di ieri ha parlato Zvonimir Boban: “Speriamo di trovare un accordo con Gigio, la nostra intenzione è questa”. Nelle settimane scorse c’è stato un contatto tra la dirigenza e Raiola, con il procuratore che si è detto disposto a prolungare la durata del contratto, a patto che ci sia un aumento cospicuo dell’ingaggio: è proprio la questione economica il problema principale, in quanto il Milan non può appesantire ulteriormente il bilancio. In gioco ci sono anche aspetti sportivi, visto che un campione come Donnarumma deve per forza di cose calpestare palcoscenici importanti come la Champions League, ma la squadra rossonera non sta andando nella maniera sperata. Vedremo cosa succederà, ma la situazione è molto delicata.

Intanto Donnarumma sta disputando una delle stagioni migliori al Milan, con tante parate decisive e poche sbavature. Ieri l’estremo difensore è stato premiato a Torino con il Golden Boy di Tuttosport, come miglior giocatore Under 21: “Sono 4 anni che gioco in Serie A e in Nazionale e sono molto orgoglioso di ció. Agli inizi dicevano che ero un fenomeno ma io ho continuato a lavorare – dice Donnnarumma -. Devo ringraziare Mister Mihajlovic che mi ha fatto esordire, a lui va sempre la mia gratitudine e il mio in bocca al lupo. In Nazionale c’è stata un’annata bruttissima che è coincisa con l’esclusione dal mondiale, adesso siamo tutti giovani, siamo un bel gruppo, abbiamo fatto un girone fantastico ora viene la parte più dura e daremo il massimo. Ringrazio Dino Zoff per i complimenti, è un onore ricevere i complimenti da un campione come lui, spero di seguire le sue orme e di vincere quello che ha vinto lui”. Intanto Zlatan Ibrahimovic sembra allontanarsi. Ecco il motivo, continua a leggere >>>

