Calciomercato Milan – Ecco perchè Ibrahimovic chiede un anno e mezzo

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, parla dei dubbi di Zlatan Ibrahimovic, che ancora deve decidere se continuare a giocare a calcio o meno. In ogni caso al momento sembra esserci ancora distanza tra l’offerta del Milan e la richiesta dello svedese sulla durata del contratto.

Nelle scelte di Ibrahimovic, infatti, entrano in gioco anche motivi familiari: i figli non si sposterebbero da Stoccolma per sei mesi, per un anno e mezzo sì. Questo sarebbe uno dei motivi che spinge Zlatan a chiedere un anno e mezzo di contratto, mentre i dirigenti del Milan, legati alle policy della proprietà, non possono impegnarsi così a lungo. L’offerta è di sei mesi, ma vedremo se nei prossimi giorni ci saranno novità in tal senso, anche se la proprietà ha già fatto uno strappo alla regola con Ibrahimovic, facendo una proposta a un calciatore a fine carriera. Intanto finalmente Stefano Pioli ritrova un calciatore, continua a leggere >>>

