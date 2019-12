Calciomercato Milan – Ibrahimovic, i rossoneri non aspetteranno a lungo

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, analizza il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Con il Bologna tagliato fuori e il Napoli che sembra essersi defilato, resta al momento in gioco solo il Milan.

La voglia di Ibrahimovic di iniziare a godersi finalmente la famiglia c’è, ma allo stesso tempo ritornare a giocare in club come quello rossonero sarebbe una realizzazione consapevole di un desiderio: sentirsi importante in una squadra importante, anche in tempi difficili. Il Milan non ha intenzione di dare un ultimatum a Ibrahimovic, ma è chiaro che non potrà aspettare all’infinito.Si aspettano sviluppi nei prossimi giorni, altrimenti l’ingaggio del campione svedese diventerà sempre più complicato. Intanto nella serata di ieri ha parlato Gigio Donnarumma, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android