Donnarumma Golden Boy: “Vogliamo fare risultato prima di Natale”

ULTIME MILAN – Oggi Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, è stato premiato con il Golden Boy best italian player. Ecco le sue parole: “Sono 4 anni che gioco in Serie A e in Nazionale e sono molto orgoglioso di ció. Agli inizi dicevano che ero un fenomeno ma io ho continuato a lavorare. Devo ringraziare Mister Mihajlovic che mi ha fatto esordire, a lui va sempre la mia gratitudine e il mio in bocca al lupo. In Nazionale c’è stata un’annata bruttissima che è coincisa con l’esclusione dal mondiale, adesso siamo tutti giovani, siamo un bel gruppo, abbiamo fatto un girone fantastico ora viene la parte più dura e daremo il massimo. Ringrazio Dino Zoff per i complimenti, è un onore ricevere i complimenti da un campione come lui, spero di seguire le sue orme e di vincere quello che ha vinto lui”.

Poi, Gigio ha parlato anche ai microfoni di Sky. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Sul premio: “Sono orgoglioso di riceverlo, ringrazio la giuria che mi ha votato, è un premio importante che mi tengo stretto”.

Sulla Nazionale: “Abbiamo l’Europeo, abbiamo fatto un grande girone di qualificazione, dobbiamo fare bene l’Europeo, dobbiamo fare il possibile per arrivare fino in fondo”.

Su Atalanta-Milan: “Stiamo facendo bene, ieri purtroppo c’è mancata la vittoria ma la squadra c’è e ha voglia di tornare a vincere. Siamo pronti, lavoriamo molto bene per provare a fare un grande risultato prima di Natale”.

Su cosa è mancato: “C’è mancato solo il gol, il gioco c’è stato, bisogna migliorare in zona gol, lo stiamo facendo, riprendiamo tranquilli gli allenamenti per migliorare quelle cose che portano alla vittoria”.

Sui campioni del passato: “Li ho incontrati nello spogliatoio e quando sono entrato nel secondo tempo, fa un grande effetto. Giocare a San Siro dove ci sono stati loro è un onore e fa un grande effetto”.

