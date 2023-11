Serie A – Milan-Udinese, la diretta della partita | LIVE News

Il LIVE di Milan-Udinese, partita della 11^ giornata della Serie A 2023-2024: la diretta testuale del match dei rossoneri di Stefano Pioli

Redazione

+++ MILAN-UDINESE, LE FORMAZIONI UFFICIALI +++

MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Krunić, Reijnders, R. Leão; Jović, Giroud. A disposizione: Mirante, Nava, Bartesaghi, Álex Jiménez, Simić, Adli, Loftus-Cheek, Pobega, Romero, Okafor. Allenatore: Pioli.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Kabasele, Bijol, Nehuen Pérez; Ebosele, Payero, Walace, Samardzic, Zemura; Pereyra; Success. A disposizione: Okoye, Padelli, João Ferreira, Guessand, Kamara, Masina, Tikvić, Camara, Lovric, Quina, Zarraga, Aké, Pafundi, Thauvin, Lucca. Allenatore: Cioffi.

+++ MILAN-UDINESE, LE NEWS DI GIORNATA +++

Jaka Bijol, giocatore bianconero, ha parlato a 'Udinese TV' prima di Milan-Udinese, 11^ giornata della Serie A 2023-2024

Theo Hernández non giocherà stasera in Milan-Udinese. Ennesimo assente nella fila della formazione di Stefano Pioli in questa stagione

Ecco, di seguito, una delle chiavi della gara di 'acmilan.com' relativa al match tra Milan e Udinese, valevole per l'11^ giornata di Serie A

Le formazioni ufficiali di Milan-Udinese, partita della 11^ giornata della Serie A 2023-2024. Così in campo nel match di 'San Siro'

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche di Milan-Udinese: ecco il parere di Arrigo Sacchi sulla partita di San Siro

Ecco, di seguito, l'analisi dell'avversario di 'acmilan.com' del match Milan-Udinese, in programma oggi alle ore 20:45

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di questa sera tra Milan e Udinese

Ecco, di seguito, una delle chiavi della gara di 'acmilan.com' relativa al match tra Milan e Udinese, valevole per l'11^ giornata di Serie A

Le parole di Kalulu e le ultime verso l'Udinese sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan

L'attaccante biellese si sblocca a San Siro lanciando i rossoneri verso il 5-1 finale. La time machine in vista di Milan-Udinese

Stefano Pioli, in vista del match di questa sera tra Milan e Udinese, potrebbe convocare tre ragazzi della Primavera

La FIGC ha disposto un minuto di silenzio prima di Milan-Udinese, in programma alle 20:45 a San Siro. Ecco il motivo

Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa prima di Milan-Udinese. Ecco le sue parole riportate da Il Corriere dello Sport

I rossoneri tornano a San Siro: tutto sulla sfida dell'11ª giornata di Serie A. La preview di 'acmilan.com' di Milan-Udinese

Ecco, di seguito, le chiavi della gara di 'acmilan.com' relative alla gara tra Milan e Udinese, valevole per l'11^ giornata di Serie A

L'edzione odierna di Tuttosport parla anche delle proteste per i biglietti: la Curva Sud del Milan sarà in silenzio per i primi 15 minuti

Il Milan si prepara per la sfida contro l'Udinese: ecco le probabili formazioni riportate da La Gazzetta dello Sport. Spazio per Jovic

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche della partita tra il Milan e l'Udinese: Leao deve tornare decisivo per i rossoneri

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sulle possibile scelte di Milan-Udinese: in campo per Pioli Luka Jovic con Giroud

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla partita tra il Milan e l'Udinese. Per i rossoneri in campo la difesa titolare

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche di Milan-Juventus: ecco il parere di Arrigo Sacchi sulla partita di San Siro

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'San Siro' di Milano dove stasera, alle ore 20:45, andrà in scena Milan-Udinese, partita della 11^ giornata della Serie A 2023-2024. Restate con noi per il LIVE testuale del match! Nel frattempo, ecco a voi - in tempo reale - tutte le news di avvicinamento dei rossoneri di Stefano Pioli al match contro i bianconeri di Gabriele Cioffi.