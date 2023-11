Milan-Udinese, Jovic occasione d’oro: di nuovo dal primo minuto

Il Milan potrebbe scendere in campo con il 4-4-2: non si può rinunciare a Leao che giocherà come sempre sulla sinistra, mentre a destra servirà un giocatore più di contenimento e per questo il favorito è senza dubbio Yunus Musah. Per il centro del campo la coppia in vantaggio è formata da Krunic e Reijnders, in difesa i titolari.