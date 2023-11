Milan-Udinese, la time machine di ‘acmilan.com’ | Serie A News

(fonte:acmilan.com) - Nell'estate 2005, l'arrivo di Alberto Gilardino aveva rappresentato una ripartenza per il Milan. Reduce da una Finale persa in Champions League, il club rossonero era alla ricerca di un volto nuovo da aggiungere a una macchina già ampiamente rodata. Capace di salire sul tetto d'Europa nel 2003 e d'Italia nel 2004. Il prescelto fu l'attaccante biellese, messosi in luce a Parma con 51 gol in due stagioni. L'ambientamento in rossonero fu a rilento soprattutto per quanto riguardava San Siro: i tre gol segnati a Treviso ed Empoli avevano contribuito a 6 punti per la squadra di Ancelotti, ma la prima gioia davanti al pubblico amico tardava ad arrivare.