Fiorentina-Milan Femminile 1-0, le pagelle: Giuliani un muro, male Swaby

Swaby , voto 5: l'attacco della Fiorentina verte tutto dalle sue parti e lei soffre terribilmente. Le grandi occasioni viola si concludono dal suo lato e lei non riesce mai a metterci una pezza. Capisce il momento difficile e sceglie di spazzare ogni pallone le passi di fianco.

Cernoia , voto 5: tanti passaggi, appoggi, e scelte sbagliate. Non riesce a prendere le misure, soprattutto nel secondo tempo, e rimane in balia del centrocampo viola fino al cambio.

Staskova , voto 5,5: fa quello che può, lasciata da sola a battagliare contro la difesa avversaria. Viene servita poco ma le sue sponde riescono a far salire la squadra. Purtroppo, però, molto spesso il suo lavoro viene sprecato dalle compagne. LEGGI ANCHE: Primavera - Le pagelle della nostra redazione di Empoli-Milan >>>

