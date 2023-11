Primavera 1 TIM – Pagelle Empoli-Milan 2-1: Cuenca non basta. Simic manca

Bakoune: si vede pochissimo, giocando più mezzala che terzino.Voto 5,5. Dal 42' Camarda: ha più di un tempo, ma non si vede. Voto 5.

Parmiggiani: ha l'arduo compito di sostituire Simic e non lo fa alla grande impreciso e troppo distratto nel primo tempo. Nel secondo non ha tanto da fare. Voto 5,5.

Nsiala-Makengo: gli si danno in mano le chiavi della difesa, ma soffre troppo l'assenza di Simic. Sul primo gol dell'Empoli è molto disattento. Nella ripresa fa un errore da matita rossa che non costa per il punteggio. Molto male. Voto 4,5.

Magni: nel primo tempo si vede davvero poco, sia in difesa che in attacco. Voto 5,5. Dal 71' Bonomi: si vede poco. Voto s.v.

Eletu: porta palla si, ma non incide come al suo solito. Manca il suo filtro e non si vede in avanti. Nella ripresa fa di più correndo e inserendosi in avanti Voto 6. Dal 80' Cuenca: dieci in minuti in campo di panico totale. L'Empoli non lo tiene. Prima il palo, poi il cross pericoloso e il quasi assist. Il più pericoloso.Voto 7.

Malaspina: forse il migliore del reparto nel primo tempo. Poi Abate lo mette in difesa. Resta il migliore della mediana. Voto 6.

Zeroli: lotta e corre come al solito. Ma il primo tempo del capitano del Milan non è il massimo. Non si vede in avanti e soffre le ripartenze dell'Empoli. Nella ripresa si vede di più in avanti, ma troppo poco per la caratura del giocatore.Voto 5,5.

Scotti: sicuramente il migliore del primo tempo. L'unico che prova a fare qualcosa in avanti con le sue corse. Voto 6,5. Dal 42' Liberali: fa il suo. Poi il gol che riapre la partita lo mette lui. Voto 6,5.

Sia: non si vede, ma non arrivano neanche palloni nel primo tempo. Stessa cosa nella ripresa, ma serve l'assist per Liberali. Voto 6,5.

Chaka Traorè: nel primo tempo fa poco come tutto il Milan. Viene ben chiuso dalla difesa dell'Empoli. Nella ripresa fa molto di più in pochi minuti. Voto 6.

Mister Abate: Abate ci prova. Nonostante il pessimo primo tempo, cambia tutto prima dell'intervallo tentnado la carta Camarda. Poi mette Cuenca che cambia la partita. Prima sconfitta in campionato che non pregiudica il cammino ottimo di questo inizio di stagione.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.