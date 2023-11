Primavera 1 TIM – Empoli-Milan 2-1: Niente rimonta. Si paga il primo tempo

Il Milan Primavera di Ignazio Abate perde per 2-1 contro l'Empoli. I rossoneri cadano per la prima volta in campionato pagando il primo tempo

Il Milan parte fortissimo con Scotti che cerca la palla in mezzo. Tiro di Zeroli alto. I rossoneri nei primi minuti tengono il pallone. Dietro si balla un po' anche data l'assenza di Simic, convocato per Milan-Udinese. I rossoneri provano sempre a puntare sul pressing e il recupero alto, giocando molto più a destra. Benissimo in avvio Scotti. Bakoune, invece, viene usato spesso come mezzala di centrocampo. Al minuto 17' passa in vantaggio l'Empoli: la difesa del Milan, in particolare Nsiala, si addormenta sulla punizione. Fini batte in girata Bartoccioni. Rossoneri con una manovra abbastanza lenta. Continua a soffrire il reparto arretrato rossonero. Al 29' l'Empoli trova il gol con Corona su un errore grossolano di Bartoccioni. Unico positivo Scotti. Milan molto confuso e con tanti errori nel primo tempo. Abate cambia tutto e mette dentro Camarda, spostando Malaspina in difesa e passando a tre. Primo tempo bruttissimo del Milan. Forse il peggiore di questo inizio di stagione.