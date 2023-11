Milan-Udinese, Leao non segna dal Verona: deve tornare decisivo

Contro l' Udinese , il Milan dovrà cercare la vittoria che manca da troppo tempo. I rossoneri devono portare a casa i tre punti. L'uomo chiave potrebbe essere sempre lo stesso: stiamo parlando di Rafael Leao . L'attaccante del Diavolo dovrà essere decisivo in questo momento molto importante per il Milan . Ne parla anche La Gazzetta dello Sport.

Milan, serve Leao

Leao, si legge, non segna dal 23 settembre, quando aveva la fascia da capitano, contro il Verona. Il tempo passato è davvero tanto e i suoi gol mancano tantissimo al Milan. Contro l’Udinese giocherà con due centravanti in area e lascerà Rafa libero di mandarli in porta, sfruttarli per le sponde, partire da sinistra e spostarsi per tutto l’attacco. Sperando che questo possa cambiare il momento senza reti del portoghese.