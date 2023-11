Jaka Bijol, difensore bianconero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Udinese, partita della 11^ giornata della Serie A 2023-2024 che si svolgerà a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Il mister ci ha dato motivazione, energia, tutto per fare una bella e grande partita qui a 'San Siro'. Il nostro obiettivo è prendere punti". LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Udinese in tv o diretta streaming >>>