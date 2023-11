Biglietti, Curva Sud in silenzio in Milan-Udinese: continua la protesta

L'edzione odierna di Tuttosport parla anche delle proteste per i biglietti: la Curva Sud del Milan sarà in silenzio per i primi 15 minuti

Il Milan si prepara per la partita di questa sera contro l'Udinese. A San Siro, i rossoneri saranno spinti dal solito calore dei tifosi. Anche ieri, però, è continuata la polemica sul prezzo dei biglietti, per quanto riguarda il prezzo per i tifosi in trasferta e nello specifico per la partita Lecce-Milan. Ne parla anche l'edizione odierna di Tuttosport.