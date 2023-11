Lecce-Milan, biglietti a 60 euro per il settore ospiti: è polemica

Il Milan si sta preparando per la sfida di sabato contro l'Udinese. I rossoneri giocheranno in casa e poi ospiteranno, sempre a San Siro, il PSG. Dopo le due gare al Meazza, il Diavolo si sposterà a Lecce, per la partita in programma sabato 11 ottobre 2023. A poco più di una settimana dalla gara, è già polemica per il prezzo dei biglietti. Allo stadio 'Via del Mare', infatti, i prezzi per la curva ospite rossonera è fissato a 60 euro (fonte: uslecce.it). Un prezzo spropositato, anche prendendo come esempio le ultime partite giocate a Lecce. Ecco una lista dei prezzi dei biglietti: