Milan-Juventus, coreografia di protesta della Curva Sud sui biglietti

Il Milan sta giocando in questo momento contro la Juventus , partita della nona giornata della Serie A 2023/24. Nel pre partita della gara la Curva Sud ha mostrato uno striscione molto eloquente: "Settore ospiti: fissare un tetto al prezzo del biglietto". Un chiaro messaggio da parte dei tifosi del Milan: continua la protesta della Curva Sud per quanto riguarda il caroprezzi dei settori ospiti negli stadi italiani. Ecco qui la foto.

"Lo scorso anno la CurvaSud non è andata a Torino per protesta contro il prezzo del biglietto troppo alto. Oggi in Milan-Juventus questa è la coreografia".