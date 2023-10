Serie A – Milan-Juventus: la diretta della partita | LIVE News

Stefano Nava, papà di Lapo, che andrà in panchina per Milan-Juventus, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'

Davide Bartesaghi non fa parte della lista dei convocati di Stefano Pioli per Milan-Juventus di questa sera a 'San Siro'. Ennesima defezione

Fernando Llorente, ex attaccante bianconero, ha parlato di Milan-Juventus a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Le sue dichiarazioni

Rafael Leão, attaccante rossonero, potrebbe imitare il Brahim Díaz dell'anno passato in Milan-Juventus: più libertà per fare ancora più male

Per Milan-Juventus di stasera Massimiliano Allegri recupera Dušan Vlahović e Federico Chiesa: giocheranno o andranno in panchina?

Alle ore 20:45 c'è Milan-Juventus allo stadio 'San Siro'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Alle ore 20:45 c'è Milan-Juventus allo stadio 'San Siro' di Milano, partita della 9^ giornata della Serie A 2023-2024.