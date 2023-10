Milan-Juventus, i dubbi in attacco per i bianconeri di Allegri | VIDEO

Per Milan-Juventus di stasera Massimiliano Allegri recupera Dušan Vlahović e Federico Chiesa: giocheranno o andranno in panchina?

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Juventus, partita della 9^ giornata della Serie A 2023-2024. Nelle fila dei bianconeri di Massimiliano Allegri mancheranno i brasiliani Danilo ed Alex Sandro; out anche Paul Pogba (doping) e Nicolò Fagioli (scommesse). Dubbi in attacco per l'allenatore livornese: a disposizione Samuel Iling Junior, Dušan Vlahović e Federico Chiesa. Chi, di loro, potrebbe partire dall'inizio contro i rossoneri? Il video di Fabiana Della Valle e Giovanni Albanese per 'La Gazzetta dello Sport'