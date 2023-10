Donadoni: “Milan-Juventus, decide Reijnders. Leao fuori? Dico che …”

Su che partita sarà Milan-Juventus: «Milan-Juve durerà tutto l’anno, è una competizione nella competizione tra due squadre che possono vincere lo scudetto. Il Milan mi piace, ha lo spirito giusto: dopo il derby ha avuto una grande reazione. Il vero peso di una grande squadra, però, si misura nei momenti di difficoltà: con la Juve non mancheranno, e dopo quel derby non si può sbagliare. Il mio Milan viveva per partite così, misurarsi con grandi rivali per noi era quasi una necessità: mi aspetto lo stesso approccio dalla squadra di Stefano Pioli. La Juve mi ha dato spesso l’impressione di voler gestire, oggi servirà aggressività: limitarsi ad aspettare le mosse degli altri è pericoloso, le ultime sconfitte dei bianconeri con il Milan lo dimostrano».

Su Antonio Mirante che, a detta di Pioli, "è pronto per la costruzione dal basso": «Sì. Antonio è preparato, sa interpretare bene il ruolo anche fuori dai pali. È un ragazzo discreto, fuori dal campo direi essenziale nella comunicazione, ma in partita si fa sentire e dirige con personalità. E ha tutta l’esperienza per reggere l’impatto di un Milan-Juve».

Su Arrigo Sacchi che ha detto che terrebbe fuori Rafael Leao perché corre poco: «Io trovo che Leao sia cambiato parecchio negli anni: oggi non lo vedi solo inventarsi il gol che risolve, lo vedi anche dare una mano senza palla. Ecco, quando non noteremo più i suoi recuperi, sarà diventato un campione».

Sui quattro giocatori statunitensi impegnati stasera in Milan-Juventus: «E molta qualità. Timothy Weah ha spessore: non è mai facile quando sei “il figlio di”. Christian Pulisic è già dentro al Milan, segna, dribbla, crea. Yunus Musah mi ha colpito: grande personalità, e ha solo 20 anni».

Su Yacine Adli: «Bella storia, il suo senso di attaccamento ricorda quello dei milanisti del passato. E si sta giocando bene le sue carte: non è da tutti fare il play del Milan, e farlo bene».

Sulla Juventus favorita per il titolo, secondo Giuseppe Marotta (Inter), perché non fa le coppe: «Per me lo stimolo della Champions League ti migliora. E allena la testa dei giocatori».

Su chi deciderà Milan-Juventus questa sera: «Dico Tijjani Reijnders. In questo inizio col Milan ha dimostrato di saper fare davvero tutto. Gli manca solo il gol, per cui ...». Centrocampista: Milan, una super occasione per gennaio >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.