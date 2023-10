Milan-Juventus, le chiavi della gara di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Alcune assenze obbligheranno gli allenatori a modificare le rispettive difese. Il Milan dovrà rinunciare a Maignan , Sportiello e Hernández , la Juventus a Danilo (più Alex Sandro e De Sciglio). Nei rossoneri sono pronti Mirante e Florenzi , nei bianconeri Rugani . Per Mirante di fatto sarà un nuovo esordio, invece Florenzi ha già dato ampie garanzie in questo avvio di stagione e come terzino sinistro si era disimpegnato bene nell'inverno 2022 (Sampdoria ed Empoli, doppia vittoria per 1-0). Rugani finora ha giocato solo 78' però vanta comunque un buon livello di affidabilità. Potrebbe dipendere soprattutto dalle loro prestazioni, in generale dal comportamento delle retroguardie che in una gara del genere - spesso in bilico e appesa all'episodio - avranno più del solito il compito di reggere alla pressione, giocando con ordine e attenzione a prescindere dagli interpreti.

LE FASCE COME FULCRO, ANCHE PER ACCENDERE PUNTE E MEDIANI

Mettere in moto le fasce, permettergli di avere spazio per attaccare. È una chiave certa per il Diavolo, ma anche per la Vecchia Signora. Leão e Pulisic, presi singolarmente come in tandem (vedi il gol dell'1-0 alla Lazio), hanno sempre nei piedi le soluzioni per segnare: in totale hanno prodotto 7 reti e 4 assist, battendo "da soli" Hellas Verona e Genoa; la squadra di Pioli si appoggia e si affida molto a loro nello sviluppo dell'azione. Kostić, Weah e Cambiaso sono ugualmente ali di spinta, sponde abbastanza sicure e pericolose nella manovra di Allegri; anche McKennie, largo a destra, si sta mettendo in mostra. Se liberi avranno la licenza di offendere e mettersi in proprio, se limitati da prevedibili marcature potranno favorire i compagni: le punte di peso (spiccano Giroud e Vlahović, bomber della propria formazione) come i mediani inserimento (in particolare Reijnders, Musah e Rabiot).