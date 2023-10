Dove vedere Milan-Juventus in tv o diretta streaming: Sky o DAZN?

A che ora gioca il Milan oggi?

Milan-Juventus, in tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'San Siro', a Milano, la sfida Milan-Juventus, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Il Milan di Stefano Pioli è primo in graduatoria, con 21 punti, frutto di 7 vittorie e una sola sconfitta sempre in 8 gare disputate. La Juventus di Massimiliano Allegri, ex allenatore rossonero, è terza in classifica con 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitte in 8 partite giocate.