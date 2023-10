Milan, Padovan: “Pioli ha ragione: è un vantaggio non avere le coppe”

Le parole di Giancarlo Padovan su Milan-Juventus

"Pioli ha ragione, non avere le coppe è un vantaggio. Poi che la Juve non vinca lo scudetto lo penso anche io, ma quello che si pensa non è quello che poi può succedere sul campo. La Juve secondo me avrebbe il dovere di correre per lo scudetto ma ha una rosa che non glielo consente. La prova la vediamo stasera. Se andiamo a pesare le due rose, anche con le riserve, per conto mio il Milan è più forte. L'unica cosa che può suonare un po' enigmatica è il portiere, perché Mirante ha giocato un po' poco negli ultimi due anni. Però è un professionista, una persona seria. Trattiamolo per quello che è, un portiere serio. È un po' enigmatico per il tempo che non ha passato in porta. Poi Florenzi a sinistra, anche se quando è entrato ha sempre fatto bene, anche meglio di Calabria a destra. Sono quindi propenso a pensare che il Milan stia abbastanza bene".