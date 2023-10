Giroud: “Il nostro obiettivo è lo Scudetto. PSG-Milan non sarà decisiva”

Milan, le parole di Olivier Giroud

Su PSG-Milan: “PSG-AC Milan non sarà la partita decisiva, ma dobbiamo prendere quello che possiamo prendere! L’obiettivo è non perdere e se avremo l’opportunità di vincere questa partita, non la perderemo! Siamo ambiziosi, ma vedremo come andrà la partita. Vedremo se pressare o aspettare. Sto parlando coi miei compagni di nazionale? Nei prossimi giorni non mancheranno le battute. Per il momento ci stiamo evitando un po’ (ride).”.