Milan-Juventus, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

In conferenza stampa Mister Pioli ha introdotto così la partita: "Massima fiducia in Mirante, che è un portiere esperto e molto affidabile. Abbiamo preparato diverse situazioni per affrontarli, con Chiesa o senza Chiesa: se dovesse giocare lui, cambiano le dinamiche del gioco della Juve. In ogni caso, dovremo essere precisi e molto compatti quando non abbiamo palla".

QUI JUVENTUS — "Se Atene piange, Sparta non ride", perché non è solo il Milan a fare i conti con le indisponibilità: a San Siro i bianconeri si presenteranno privi degli infortunati Danilo, Alex Sandro, De Sciglio, e degli squalificati Pogba e Fagioli. Massimiliano Allegri dovrà valutare le condizioni dei due attaccanti Chiesa e Vlahović, che hanno saltato il Derby contro il Torino ma sono recuperati per sfidare i rossoneri. Tra i bianconeri - lontani 4 punti in classifica da noi e reduci tra tre risultati utili in fila - potrebbe trovare spazio dal primo minuto Rugani mentre sulla destra il ballottaggio è tra Weah e McKennie, con quest'ultimo in lizza anche per un posto tra i tre mediani.

Così Allegri alla vigilia del match: "Una partita bella, stimolante, che va giocata nelle migliori condizioni sia fisiche che mentali. In questo momento è prima contro terza, conosciamo le difficoltà, giocare a San Siro è bello ma allo stesso tempo difficile".

I NUMERI PRE-PARTITA —

Il Milan arriva da una serie di 5 partite senza perdere (3V, 2N) contro la Juventus in Serie A: Pioli potrebbe diventare il primo tecnico della storia rossonera a collezionare 6 gare di fila di campionato senza perdere contro la Juventus.

Il Milan ha collezionato 4 clean sheets nelle ultime 5 sfide di campionato contro la Juventus e ha chiuso con la porta inviolata le ultime 3 sfide con i bianconeri in Serie A.

Il Milan ha vinto 7 delle prime 8 gare (1P) di questo campionato e soltanto in due occasioni ha totalizzato almeno 8 vittorie nelle prime 9 partite di un torneo di Serie A (nel 1954/55 e nel 2021/22).

La squadra di Pioli è quella che ha registrato finora la miglior precisione di tiro nel torneo in corso: il 57% delle conclusioni del Milan ha centrato lo specchio della porta.

I primi due dei tre gol totali segnati in Serie A da Fikayo Tomori sono arrivati contro la Juventus e su sviluppo di palla inattiva; il difensore inglese vanta tre vittorie e un pareggio nelle quattro sfide giocate contro i bianconeri.

In Italia la gara verrà trasmessa da DAZN. Per guardare Milan-Juventus in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero".

QUI SERIE A — Maurizio Mariani di Aprilia è stato incaricato di dirigere il big match di questo turno di campionato. Il 41enne è un arbitro esperto, che con Milan-Juventus toccherà quota 140 partite in Serie A. Finora ha diretto i rossoneri in 17 occasioni (11V, 2N, 4S) e l'ultimo precedente risale ad agosto, ovvero il 4-1 contro il Torino. Curiosamente l'ultima partita tra Milan e Juventus (0-1 Milan il 28 maggio 2023 a Torino) è stata diretta proprio da Mariani.

Da sabato a lunedì: la 9ª giornata è iniziata ieri - sabato 21 ottobre - alle 15.00 con Hellas Verona-Napoli 1-3, alle 18.00 Torino-Inter 0-3 e alle 20.45 Sassuolo-Lazio 0-2. Domenica al via con Roma-Monza (1-0) alle 12.30, Bologna-Frosinone e Salernitana-Cagliari alle 15.00, Atalanta-Genoa alle 18.00 e Milan-Juventus alle 20.45. Lunedì alle 18.30 Udinese-Lecce, in chiusura Fiorentina-Empoli alle 20.45.

Questa la classifica attuale: Inter* 22; Milan 21; Juventus, Napoli* e Fiorentina 17; Roma* 14; Atalanta e Lazio* 13; Monza*, Frosinone e Lecce 12; Bologna 11; Sassuolo* 10; Torino* 9; Genoa e Hellas Verona* 8; Udinese 5; Empoli 4; Salernitana 3; Cagliari 2. (* = una partita in più) Giroud: "Obiettivo Scudetto. PSG-Milan non sarà decisiva" >>>

