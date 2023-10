Milan-Juventus, Furlani: “Scommesse? Un fenomeno diffuso in Italia”

Su Tonali: "Tutti i milanisti vogliono bene a Sandro, noi non abbiamo altre informazioni, quindi aspettiamo per vedere cosa succederà. Sembra un fenomeno diffuso e come calcio italiano dobbiamo pensare al futuro e cosa fare".

Sul calcio italiano: "Diciamo che abbiamo ripreso un po' di posizioni negli ultimi anni, vogliamo continuare a farlo, abbiamo un bel campionato. Abbiamo avuto abbastanza successo in Europa ma dobbiamo lavorare tutti assieme, squadre società lega ma anche il governo". Ecco come e dove vedere Milan-Juventus in tv o in diretta streaming >>>

