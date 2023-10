Milan-Juventus, chi fa come Brahim Díaz? Rafa Leao, tocca a te!

Brahim Díaz, in quel Milan-Juventus, non ebbe compiti di copertura. Stessa libertà di cui stasera potrà godere Leao. Secondo la 'rosea', stasera l'attaccante lusitano del Milan giocherà larghissimo, dovrà sfruttare la sua velocità e la sua tecnica nell'uno contro uno. Aspetterà che Alessandro Florenzi, sostituto designato di Theo Hernández, lo lanci in profondità per liberare tutta la sua energia esplosiva.

Leao, in Milan-Juventus, dovrà recitare il ruolo da protagonista 'spacca partita'. Ora il numero 10 ce l'ha lui sulle spalle. E contro i bianconeri, finora, ha segnato una sola rete. È accaduto il 7 luglio 2020, in occasione di Milan-Juventus 4-2, in piena epoca CoVid. Era subentrato a gara in corso ad Ante Rebić. Rafa, dunque, cerca il primo gol da titolare alla sesta partita giocata dall’inizio contro la Juve. Ed è anche la sesta occasione per ritrovare il gol, dopo cinque partite senza segnare tra campionato e Champions League. Centrocampista: Milan, una super occasione per gennaio >>>

