Milan-Juventus, Krunic recuperato. Out invece Loftus-Cheek | VIDEO

Rade Krunic è disponibile per Milan-Juventus, anche se dovrebbe partire dalla panchina. Fuori causa, invece, il centrocampista inglese

Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà Milan-Juventus, partita della 9^ giornata della Serie A 2023-2024. Per l'occasione, il tecnico del Diavolo, Stefano Pioli, recupera il difensore Pierre Kalulu, il centrocampista Rade Krunic e l'attaccante Noah Okafor. Tutti e tre, però, dovrebbero inizialmente sedere in panchina. Nulla da fare, al contrario, per Ruben Loftus-Cheek: proverà a tornare in occasione di PSG-Milan di Champions League di mercoledì prossimo. Le ultime news sui rossoneri in questo video di Marco Pasotto ('La Gazzetta dello Sport')