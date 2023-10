Milan-Juventus, le probabili formazioni: Mirante debutta da titolare

QUI JUVENTUS - I bianconeri di Massimiliano Allegri dovranno rinunciare a capitan Danilo ed al suo connazionale Alex Sandro. Mancheranno, poi, anche due centrocampisti: Paul Pogba, sospeso per doping e Nicolò Fagioli, squalificato per scommesse sportive illegali. La buona notizia, però, per il tecnico livornese è che sia Dušan Vlahović sia Federico Chiesa sono recuperati per la partita contro il Diavolo. Il centravanti serbo è anche in ballottaggio con Moise Kean per una maglia da titolare. Vediamo insieme, dunque, le probabili formazioni di Milan-Juventus di 'San Siro'.