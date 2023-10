Milan-Juventus, la time machine di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Il 15 maggio 2010 il piatto non era così ricco, la decidono le motivazioni per avere un lieto fine a un'annata intensa per il Milan e complicata per la Juventus. Dinho è imprescindibile nel 4-2-Fantasia in salsa brasiliana (Dida, Thiago Silva, Pato e Ronaldinho in campo, Leonardo in panchina) - senza dimenticate la figura e l'apporto di Borriello - e assiste all'avvio vivace degli ospiti; vive da "spettatore" anche l'1-0 di Antonini, imbeccato da Seedorf. Poi diventa protagonista. Nel primo tempo sigla il 2-0 recuperando il pallone, scambiando con Pato e battendo Buffon. Nella ripresa firma il 3-0 raccogliendo la respinta corta di Zebina e mirando chirurgico l'angolino basso lontano. Via la maglia e via la festa. Milan-Juventus, le probabili formazioni >>>