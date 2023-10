Milan-Juventus, San Siro sold out: 150 Paesi collegati da tutto il mondo

Questa sera, alle ore 20:45 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Juventus , partita della 9^ giornata della Serie A 2023-2024 che rappresenta una grande classica del calcio italiano. In questa stagione, vale lo Scudetto : si affrontano la squadra italiana più vincente in Europa , il Milan e il club che ha vinto invece di più in Italia , la Juventus .

Milan-Juventus, San Siro sarà tutto esaurito

La cornice è quella delle grandi occasioni e i tifosi, ovviamente, hanno risposto 'presente'. Come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro sarà sold out: attesi circa 75mila spettatori, così com'era stato per Milan-Juventus dell'anno passato, disputatasi più o meno nello stesso periodo (8 ottobre 2022).