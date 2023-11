Probabili formazioni Milan-Udinese: Giroud e Jovic. Spazio alle due punte

Il Milan si prepara per la sfida contro l'Udinese: ecco le probabili formazioni riportate da La Gazzetta dello Sport. Spazio per Jovic

Il Milan si prepara per la sfida contro l'Udinese . I rossoneri dovranno riprendersi dopo una settimana con solo due punti conquistati. Ecco le probabili formazioni per la sfida di San Siro, riportate dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Milan-Udinese, probabili formazioni

Stasera, si legge, si cambia: il Milan dovrebbe puntare sulle due punte. In campo insieme Giroud e Jovic. Due 9 a dare peso lì davanti con Leao a creare dalla fascia sinistra. I rossoneri punteranno sul 4-4-2. Questo per ovviare alle assenze sulle fasce: Pulisic e Chukwueze torneranno col PSG. Musah giocherà a destra. Krunic e Reijnders in mezzo. Theo Hernandez, potrebbe sfruttare i movimenti in avanti di Leao. In difesa, insieme al francese, torna la coppia formata da Thiaw e Tomori, con calabria a destra e Maignan in porta. Ecco le probabili formazioni di Milan e Udinese.