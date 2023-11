Milan-Udinese, torna la difesa titolare: i numeri del muro rossonero

Quanto è mancata la difesa titolare

Contro la Juventus, continua la rosea, con Theo squalificato, il Milan ha proposto Florenzi mancino: non esente da colpe sull’espulsione di Thiaw, lasciato solo nel duello con Kean. In casa del Psg Kalulu aveva trovato spazio a destra con Calabria in panchina e richiamato a inizio secondo tempo per dare il cambio al solito Thiaw, ammonito. Con il Napoli ecco Kalulu centrale per Thiaw e Kjaer ko. Poi dentro Pellegrino. Contro l'Udinese, per il Milan torna il muro titolare.