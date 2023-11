Milan-Udinese, Pioli: “Non ho mai avuto un gruppo così. Tante aspettative”

Milan-Udinese, Pioli: "Mai avuto un gruppo così" — «Nemmeno nell'anno dello scudetto eravamo così uniti. Sono assolutamente soddisfatto del gruppo che si è creato, così come della nostra identità. Posso affermare che non avrò mai dubbi sulla solidità e sulla coesione della squadra. I ragazzi sono disponibili e l'atteggiamento è sempre ottimale».Sugli infortuni: «Sono state due settimane difficili con infortuni uno dietro l'altro, ma presto miglioreremo questa situazione. Dentro tanti infortuni l’aspetto mentale è importante, qualche volta si fa fatica a recuperare o reggere lo stress mentale. Noi torniamo spesso tardi dalle trasferte e i rischi di infortuni aumentano, così come la diminuzione dello spettacolo. Avremo qualche problema soprattutto nel reparto difensivo».

Pioli: "Potremmo intervenire sul mercato" — «A gennaio potremmo intervenire sul mercato e il club si farà trovare pronto. Simic è un ragazzo interessante, si è allenato con noi in passato ed anche in questa settimana».

Su Ibrahimovic: «A Milanello lavoro con tantissime persone, parlo spesso con Moncada e Furlani e il club è strutturato per supportarci. Se la società e Zlatan decideranno di creare altre situazioni... Sapete quanta stima ho di lui, per me non ci sarebbero problemi. Sono un allenatore fortunato: il club mi mette sempre nelle condizioni ideali per fare il mio lavoro». LEGGI ANCHE: Primavera - Le pagelle della nostra redazione di Empoli-Milan >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.