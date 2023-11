Milan-Udinese, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

"Dovremo essere lucidi, pazienti e compatti, ma anche abili nel trovare gli spazi giusti per sorprenderli e al tempo stesso evitare di concedere ripartenze" - così Mister Pioli alla vigilia. "Giocheremo con la miglior formazione possibile, vogliamo tornare a vincere, poi penseremo alla Champions League. Loftus-Cheek sta bene e sarà disponibile, sono assolutamente soddisfatto del gruppo che si è creato".

QUI UDINESE

L'arrivo di Cioffi, subentrato a Sottil da poco più di una settimana, ha portato nuova linfa ed energie all'Udinese, ancora alla ricerca del primo successo stagionale in campionato. Ben sette i pareggi fin qui in dieci turni di A, il più recente sul campo del Monza (1-1), accompagnati da tre ko contro Juventus, Fiorentina e Napoli. Più recente, invece, l'eliminazione nei supplementari dei Sedicesimi di Coppa Italia per mano del Cagliari, un risultato che non preoccupa il tecnico visti i tanti cambi apportati all'undici iniziale. Le fatiche dell'impegno infrasettimanale potrebbero incidere solo parzialmente, a San Siro dovrebbero tornare i titolari al gran completo. Tante opzioni nel 3-5-2 friulano, la posizione di Pereyra tra centrocampo e attacco inciderà su diverse scelte di formazione. Nessuna assenza per squalifica, ancora lontano il rientro dell'ex Deulofeu.

"Proveremo a pungere con le armi che abbiamo, vogliamo fare risultato sempre e ovunque" - le parole di GabrieleCioffi in vista del match di San Siro. "La Coppa Italia non lascia dubbi, ma tante certezze. Sono arrivato poco più di una settimana fa, domani voglio vedere il DNA dell'Udinese".

I NUMERI PRE-PARTITA

Il Milan è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 gare casalinghe contro l'Udinese in Serie A (9V, 6N): l'unico successo dei friulani nel parziale è un 1-0 dell'11 settembre 2016.

I rossoneri hanno segnato 106 gol a San Siro contro l'Udinese in campionato: esattamente il doppio di quelli realizzati dai bianconeri (53) in casa milanista.

Tutte le ultime 21 marcature realizzate nelle sfide tra Milan e Udinese in A sono arrivate da dentro l'area di rigore; l'ultimo gol segnato da fuori area è stato firmato da Theo Hernández.

L'ultima delle due sfide in cui Rade Krunić ha sia segnato che fornito un assist in Serie A è stata proprio contro l'Udinese, nel match perso per 3-2 con l'Empoli nell'aprile 2019.

Stefano Pioli e Gabriele Cioffi si sono incrociati da allenatori due volte nel massimo campionato italiano, nella stagione 2021/22: entrambi i confronti sono terminati 1-1.

DOVE GUARDARE MILAN-UDINESE

In Italia la gara verrà trasmessa da DAZN e Sky Sport. Per guardare Milan-Udinese in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.45 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Dalle 20.40 appuntamento anche sul canale Twitch di AC Milan con la Live Reaction. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App e i social ufficiali.

QUI SERIE A

Sarà Juan Luca Sacchi a dirigere Milan-Udinese. Per il fischietto di Macerata, la prossima sarà la gara numero 44 nel massimo campionato italiano. Due i precedenti con i rossoneri per l'arbitro classe 1984: un successo in trasferta sul campo del Genoa (0-3 nel dicembre 2021) e un ko nel match interno contro il Sassuolo (1-2 nell'aprile 2021). Ad accompagnarlo gli assistenti De Meo e Capaldo, insieme al quarto ufficiale Monaldi. Abbattista al VAR, assistito da Dionisi.

L'11ª giornata ha visto il suo primo capitolo ieri - venerdì 3 novembre - con Bologna-Lazio 1-0, mentre il sabato, oltre a Milan-Udinese delle 20.45, prevederà anche Salernitana-Napoli alle 15.00 e Atalanta-Inter alle 18.00. Hellas Verona-Monza aprirà, alle 12.30, il programma di una domenica 5 novembre che proporrà anche le sfide Cagliari-Genoa (15.00), Roma-Lecce (18.00) e Fiorentina-Juventus (20.45). Due le partite in programma al lunedì, per chiudere il turno: Frosinone-Empoli alle 18.30 e Torino-Sassuolo alle 20.45.

Questa la classifica attuale: Inter 25; Juventus 23; Milan 22; Atalanta 19; Napoli e Bologna* 18; Fiorentina 17; Lazio* 16; Roma 14; Monza e Lecce 13; Frosinone e Torino 12; Genoa e Sassuolo 11; Hellas Verona 8; Udinese ed Empoli 7; Cagliari 6; Salernitana 4. (* = una partita in più) LEGGI ANCHE: Primavera - Le pagelle della nostra redazione di Empoli-Milan >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.