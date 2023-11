Milan-Udinese, Moncada: “Jovic ha la sua occasione. Sul difensore …”

Su Jovic : "Gli attaccanti devono fare gol, devono giocare e avere minuti. Oggi gioca, ha il suo momento: ha fame e voglia di lavorare ma non ha giocato titolare. Ha opportunità di fare bene. Gioca con Olivier Giroud e insieme possono fare cose interessanti. Lavoriamo per lui".

Sull'arrivo di un difensore : "Lavoriamo insieme con il mister per trovare i giocatori di cui abbiamo bisogno. Ora in novembre è difficile trovare qualcuno e dobbiamo aspettare un po'. Ma abbiamo le idee chiare e sappiamo la strategia: preferisco lavorare con pazienza".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.