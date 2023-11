Milan-Udinese, assente anche Theo Hernández: il motivo | Serie A News

Theo Hernández non giocherà stasera in Milan-Udinese. Ennesimo assente nella fila della formazione di Stefano Pioli in questa stagione

Assenza 'last minute' nella fila del Milan di Stefano Pioli che, alle ore 20:45 , affronterà a 'San Siro' l' Udinese di Gabriele Cioffi per la 11^ giornata della Serie A 2023-2024 . Mancherà, infatti, anche Theo Hernández oltre ai tanti calciatori già notoriamente indisponibili.

Al suo posto giocherà Alessandro Florenzi. A quanto pare, Theo soffre di una contusione alla caviglia e, pertanto, in vista della gara di martedì in Champions League contro il PSG i rossoneri hanno preferito non rischiare l'ex Real Madrid.