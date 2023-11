Milan-Udinese, Pioli può convocare tre ragazzi della Primavera | News

Il Milan, per il match contro l'Udinese, dovrà fare i conti con più di un'assenza. Come noto, infatti, non ha recuperato Christian Pulisic, Samuel Chukwueze e Simon Kjaer, che potrebbero rientrare contro il PSG. Non solo, perché per diversi mesi saranno fuori anche i due difensori Pierre Kalulu e Marco Pellegrino. Per questo motivo il tecnico Stefano Pioli potrebbe fare affidamento su alcuni giovani già per questa sfida.