Genoa-Milan 0-0: inizia il match | LIVE NEWS

Il LIVE di Genoa-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2021-2022. Qui la diretta testuale del match dei rossoneri di Stefano Pioli

Tre partite senza successo non c'erano dal 2019. Due sconfitte consecutive dallo scorso aprile. Genoa-Milan per rialzare subito la testa e per non staccarsi dalla testa della classifica. Il Milan deve dimostrare di esserci ancora e di non essere in crisi. Oggi può essere già una prova importantissima. Pioli rivoluziona un po' la squadra, facendo turnover.