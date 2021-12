Genoa-Milan, indisponibile Bennacer: ecco il motivo | PM News

Ismael Bennacer non sarà disponibile in Genoa-Milan di questa: il centrocampista algerino non è stato convocato per una labirintite

Salvatore Cantone

Stefano Pioli ha diramato la lista de convocati per Genoa-Milan, gara che si giocherà questa sera allo stadio Marassi. Tra i convocati, a sorpresa, non c'è Ismael Bennacer, partito titolare nel match contro il Sassuolo. Come appreso dalla nostra redazione, il centrocampista algerino non sarà a disposizione dell'allenatore a causa di una labirintite. L'ex Empoli dovrebbe tornare nel match di sabato prossimo contro la Salernitana. Ecco le parole di Zlatan ibrahimovic nell'intervista al Corriere della Sera