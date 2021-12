Genoa-Milan, Shevchenko: “Sto cercando di bloccare le emozioni” | News

Andriy Shevchenko, allenatore rossoblu, ha parlato a 'Sky' prima di Genoa-Milan della 15^ giornata della Serie A 2021-2022

Se c'è emozione: "E' bellissimo rivedere tutti ma in questo momento sto cercando di bloccare le emozioni. Proveremo a mettere il Milan in difficoltà quest'oggi".

Su Tassotti: "Da Mauro sto avendo un grande aiuto. Per me è un grande amico, come un fratello maggiore con cui sto lavorando da anni. Il calcio italiano è bellissimo e giocare partite così importanti è bellissimo"