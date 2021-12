Milan, Brahim Diaz: “Ecco in cosa devo migliorare. Ibra? Fa la differenza”

Brahim Diaz, calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN. Ecco cosa ha detto il trequartista spagnolo

Sulla maglia numero 10 : "Mi piace avere delle responsabilità, sono un ragazzo con personalità, non mi interessa la pressione di indossare questo numero. Io penso solo a giocare come ho sempre fatto".

Su Ibrahimovic: "Ha la stessa età di mio papà. Lui è come Benjamin Button, può giocare ancora per tanti anni. Fa ancora la differenza. Che consigli mi dà? Mi dice di fare quello che so fare, ho un grande talento e devo aiutare la squadra".

Sul difensore che vorrebbe sfidare : "Sergio Ramos che è stato anche mio compagno. Mi sono allenato con lui, so come gli piace giocare. E' un difensore straordinario".

Sulla partita più bella giocata in carriera: "Non lo so, per me tutte le partite che gioco sono belle".