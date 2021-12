Genoa-Milan, le probabili formazioni: Pioli cambia la trequarti

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Genoa-Milan, partita che si giocherà questa sera allo stadio Marassi

La Gazzetta dello Sport scrive delle probabili formazioni di Genoa-Milan. La gara si giocherà allo stadio Marassi a partire dalle ore 20:45 . I liguri vengono dal pareggio 0-0 contro la Juventus, mentre i rossoneri dalla brutta sconfitta in casa contro il Sassuolo. Ecco le probabili formazioni di Genoa-Milan, partita valida per la 15° giornata del campionato di Serie A .

Partiamo dal Milan di Stefano Pioli, che si schiererà come sempre con il 4-2-3-1. In porta Mike Maignan, mentre in difesa ci saranno Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo SandroTonali e Franck Kessie. Sulla trequarti spazio a Junior Messias,Rade Krunic e Alexis Saelemaekers. In attacco Zlatan Ibrahimovic. Indisponibili Plizzari, Calabria, Rebic, Giroud e Castillejo. Squalificato Alessio Romagnoli.