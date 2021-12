Genoa-Milan, Kessié capitano rossonero. Kjaer il vice | Serie A News

Franck Kessié, centrocampista rossonero, sarà capitano stasera a 'Marassi' per Genoa-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2021-2022

Franck Kessié, centrocampista rossonero, sarà capitano stasera a 'Marassi' per Genoa-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2021-2022. Il suo vice sarà Simon Kjaer, fresco del 18° posto nella classifica del Pallone d'Oro 2021. Ecco come e dove vedere Genoa-Milan in tv o in diretta streaming >>>