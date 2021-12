Milan, Ibrahimovic e la lite con Allegri: “Ecco come è andata”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato anche di Massimiliano Allegri

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Ibrahimovic ha parlato anche della lite avuta con Massimiliano Allegri dopo un Arsenal-Milan di Champions League: "Avevamo perso 3 a 0 con l’Arsenal, e lui era tutto contento. È vero che avevamo passato il turno, ma non c’era nulla da ridere, e gliel’ho fatto notare. Cosa mi ha risposto? Tu Ibra pensa a te, che hai fatto cagare. Gli ho ribattuto che aveva fatto cagare lui: per paura si era portato due portieri in panchina... Allegri è bravissimo a gestire lo spogliatoio, ma doveva avere più coraggio: andare al Real Madrid, misurarsi con l’estero. Invece ha fatto la scelta comoda". Ecco le altre dichiarazioni di Ibrahimovic.