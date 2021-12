Genoa-Milan, i convocati: rientra Tomori. Fuori Bennacer

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Genoa. Non c'è Bennacer

(fonte: acmilan.com) Dopo due sconfitte consecutive in campionato i rossoneri vogliono invertire la rotta e riprendere il loro ottimo cammino. Genoa-Milan è uno dei match della 15° giornata di Serie A, che si gioca in infrasettimanale. Questi i convocati da Mister Pioli per il match in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Luigi Ferraris