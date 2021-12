Milan, Ibrahimovic fa parlare di sé. Bennacer out contro il Genoa

Una notizia ricca di notizie per un Milan che, questa sera, è chiamato al riscatto contro il Genoa di Andriy Shevchenko. Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati, nella quale risulta assente Ismael Bennacer. Derby di mercato in vista con l'Inter, mentre Brahim Diaz e Zlatan Ibrahimovic hanno rilasciato due interviste. Lo svedese, come sempre, fa parlare di sé. Nelle prossime schede alle Top News di questa mattina!