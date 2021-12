Genoa-Milan, Maignan: “Momento difficile, dobbiamo essere aggressivi”

Maignan, giocatore rossonero, ha parlato a DAZN prima di Genoa-Milan della 15^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni.

Il giocatore rossonero Mike Maignan ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Genoa-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono momenti che capitano spesso ogni anno, non dobbiamo perdere la fiducia, dobbiamo continuare a lavorare e scendere in campo con più aggressività per ritrovare la strada giusta".