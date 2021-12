Milan, Shevchenko è il secondo miglior marcatore della storia dei rossoneri

Andriy Shevchenko, allenatore del Genoa ed ex attaccante rossonero, è attualmente il secondo marcatore di tutti i tempi della storia del Milan

Questa sera Genoa e Milan si affronteranno allo Stadio Luigi Ferraris di Genova alle 20.45. La partita sarà valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A e vedrà confrontarsi da un lato Andriy Shevchenko, alla ricerca della prima vittoria sulla panchina rossoblù, dall'altro lato Stefano Pioli. L'allenatore ucraino, in passato, è stato un grandissimo attaccante e ha vestito la maglia rossonera per tantissimi anni. Una curiosità su Sheva: è il secondo miglior marcatore nella storia del Milan in tutte le competizioni. Sono infatti 175 i gol segnati da Andriy e si trova dietro al solo Gunnar Nordahl a quota 221 reti. top