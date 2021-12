Genoa-Milan, Maignan: “Fiducia e concentrazione: vogliamo vincere”

Mike Maignan, portiere rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Genoa-Milan della 15^ giornata della Serie A 2021-2022

Mike Maignan, portiere rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Genoa-Milan, partita della 15^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni. "Le mie emozioni per il mio ritorno in campo e le settimane difficili? Ho lavorato duro, sono state settimane difficili, complicate. Ma il ritorno a 'San Siro' è stato molto, molto bello. Anche grazie all'accoglienza dei nostri tifosi. Come abbiamo preparato la partita di stasera? Si possono passare dei momenti difficili, l'importante è continuare ad avere fiducia, restare concentrati ed andarci a prendere quello che vogliamo, ovvero vincere".