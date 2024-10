Milan-Bruges, Champions League: formazioni e dove vederla | LIVE News

Tijjani Reijnders, giocatore del Milan, ha fissato tre obiettivi per il match contro il Bruges in Champions League: scopriamo quali sono

Il Milan è costretto ad evitare ulteriori passi falsi in Champions League. Proprio per questo, Paulo Fonseca schiererà la migliore formazione

Milan e Bruges, oggi, si sfideranno in Champions League e le rispettive dirigenze s'incontreranno da Carlo Cracco in occasione del pranzo UEFA

Eric Gerets, ex di Milan e Bruges, ha parlato della partita di Champions League di oggi a 'San Siro' ma non solo a 'La Gazzetta dello Sport'

Francesco Camarda sarà in panchina per Milan-Bruges di oggi pomeriggio in Champions League: è indisponibile Tammy Abraham

Paulo Fonseca, per Milan-Bruges di oggi pomeriggio in Champions League, rilancia Theo Hernández e Rafael Leão dal 1'. Il tecnico è carico

Alle ore 18:45 c'è Milan-Bruges di Champions League: dove seguire in diretta tv e on line streaming il match dei rossoneri su internet

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a 'San Siro' dove oggi pomeriggio, alle ore 18:45, il Milan di Paulo Fonseca riceverà il Bruges di Nicky Hayen per la 3^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Restate con noi per il LIVE testuale della partita dei rossoneri e, nell'attesa, ecco tutte le news di avvicinamento all'importante match europeo per il Diavolo, reduce da due sconfitte in due gare contro Liverpool (1-3) e Bayer Leverkusen (0-1).