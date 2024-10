Qui Bruges - Nicky Hayen, allenatore nerazzurro, ha un dubbio in difesa tra Joel Ordóñez e Jorne Spileers (favorito il primo) mentre, in attacco, sarà Ferrán Jutglá (scuola Barcellona) a giocare da centravanti: battuta la concorrenza di Romeo Vermant. Fari puntati, in particolare, su Maxim De Cuyper, terzino sinistro della Nazionale che piace al Milan per il prossimo calciomercato estivo, nonché su Raphaël Onyedika (ex obiettivo rossonero) e su Andreas Skov Olsen, ex Bologna, che le cronache di mercato segnalano tra gli obiettivi del club di Via Aldo Rossi.